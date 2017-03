Gezondheidscentrum Latour breid uit

Het gezondheidscentrum Latour is uitgebreid met een nieuw gebouw. Het pand werd vrijdag in gebruik genomen met speeches van onder andere de minister van Volksgezondheid en de waarnemend algemeen directeur van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst. Na de toespraken werd er een rondleiding gegeven in de nieuwbouw door de verpleegsters van Latour zelf. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid is er van overtuigd dat deze investering alleen maar voordelen heeft.

Het idee om het gezondheidscentrum uit te breiden speelt al drie jaren, maar door overmacht heeft het project enkele jaren stil gestaan. Er is niet alleen een nieuw gebouw, maar ook de diensten worden versterkt, zegt de minister van Volksgezondheid.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid bij de ingebruikname van de nieuwbouw van de RGD in Latour.