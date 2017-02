Eén verdachte aangehouden

Een gezamenlijke actie van de politie en douane heeft in de nacht van maandag op dinsdag geresulteerd in een drugsvangst, op het complex van Nieuwe Haven. Op basis van een tip zijn tientallen sporttassen, die verstopt waren in twee containers, gevonden. De containers waren bedoeld voor de export. In de sporttassen zijn pakken cocaïne aangetroffen. Het totale gewicht van de drugs bedraagt 978 kg. De 38-jarige Michel S. is aangehouden in verband met deze zaak.