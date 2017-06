Gewonden bij explosie nabij kleuterschool in China

Bij een explosie in de buurt van een kleuterschool in Fengxian, in de buurt van Shanghai, zijn donderdag meerdere gewonden gevallen. Op beelden zou te zien zijn dat zowel volwassenen als kinderen onder de gewonden zijn. Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond geraakt zijn en of er ook doden zijn gevallen. Bronnen melden dat het aantal gewonden in de tientallen loopt, maar dat is nog niet bevestigd. De politie doet momenteel onderzoek op de locatie. De explosie zou zich voorgedaan hebben voor de ingang van de kleuterschool op het moment dat veel ouders hun kinderen ophaalden.