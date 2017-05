Geteste Noord-Koreaanse raket ‘kan zware kernkop dragen’

De rakettest die Noord-Korea zondag uitvoerde was bedoeld om te testen of de raket een “grootschalige, zware kernkop” kon dragen, meldt staatspersbureau KCNA maandag (plaatselijke tijd). De test zou zijn geslaagd. Noord-Korea testte zondag naar eigen zeggen een nieuw type ballistische raket. De raket zou zijn gelanceerd in de buurt van Kusong, in de provincie Pyongan. Het projectiel landde in de Japanse Zee bij Rusland. Het regime maakte maandag (plaatselijke tijd) bekend dat het inderdaad om een rakettest ging.

Die was bedoeld als test van het vermogen van de raket om “een grootschalige, zware kernkop” te dragen, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Volgens de Noord-Koreanen ging het om een intercontinentale raket, maar deskundigen in de VS trekken dat in twijfel. Het Zuid-Koreaanse leger liet maandag weten dat meer analyse nodig is om vast te stellen wat voor raket het betrof. Volgens KCNA werd de raket in de hoogst mogelijke hoek gericht om de veiligheid van naburige landen niet in gevaar te brengen. Het projectiel zou 787 kilometer hebben afgelegd en een hoogte van ruim tweehonderd kilometer hebben bereikt.