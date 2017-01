Leden worden vandaag geïnformeerd

Het onderhoud dat de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) dit weekeinde heeft gehad, is naar verluidt goed verlopen, meldt Starnieuws. Over de inhoud zullen de leden vanmorgen in Mata Gauri, en niet Theater Unique, worden geïnformeerd. Indien de leden akkoord gaan met het bereikte resultaat, zal het onderwijsproces worden hervat. Starnieuws