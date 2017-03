Geroddel tussen scholieren eindigt in de cel

Ouders van een leerling deden op donderdag 9 maart aangifte van mishandeling bij de politie van Lelydorp. Deze verklaarde dat hun zoon door een andere scholier is afgetakeld. Het slachtoffer dat letsels in het gezicht heeft opgelopen, gaf aan in een lijnbus te zijn mishandeld door de verdachte en zijn broer.

De ouders van het slachtoffer hebben hem per eigen gelegenheid naar de dichtstbijzijnde polikliniek gebracht voor medische behandeling en deden daarna de aangifte.

De 14-jarige Gilliano, A. en zijn broer Stefano A. (27) zijn opgespoord en aangehouden voor openlijke geweldpleging.