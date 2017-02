Gereshuffelde ministers gaan niet met lege handen naar huis

Steven Relyveld, Siegfried Wolff, Faizal Abdoelgafoer, Andy Rusland, Sieglien Burleson en Niermala Badrising zijn vandaag minister af. De ex-ministers krijgen een half jaar hun salaris (bruto SRD 18.088 per maand) uitbetaald. Dit meldt Starnieuwe. Ook hebben zij recht op alle voorzieningen gedurende deze periode. Daarna mogen zij opteren voor de functie van departementsdirecteur (SRD 9.044). Twee van de vier vrouwelijke ministers die het kabinet van president Boiterse rijk was, zullen het veld ruimen. Het gaat om Sieglien Burleson (Handel en Industrie) en Niermala Badrising (Buitenlandse Zaken). Joan Dogojo verhuist van Sociale Zaken en Volkshuisvesting naar Sport en Jeugdzaken.

Yldes Beighle wordt minister van Buitenlandse Zaken. Christine Polak komt op Sociale Zaken en Volkshuisvesting, terwijl Roline Samsoedien de scepter zal zwaaien op Ruimtelijke Ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer. Jerry Miranda neemt het stokje over van Wolff. Hij krijgt Transport erbij. Ferdinand Welzijn gaat naar het ministerie van Handel en Industrie, dat versterkt wordt met Toerisme. Naast hun salaris hebben ministers verder recht op een representatietoelage van 25% van het loon, vrije geneeskundige behandeling (ook voor het gezin) en andere voorzieningen. Een minister ontvangt met de representatietoelage bruto ruim SRD 22.000. Na aftrek van belastingen en algemene oudedagsvoorziening ontvangt de functionaris netto SRD 15.695. Een ex-minister krijgt per maand een onderstand van 20% van het salaris. Verder 2% pensioen voor elke maand (17 maanden) van het ministerschap. De vrije geneeskundige behandeling is voor het leven. Starnieuws