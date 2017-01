Geplande herwaarderings programma onderwijsgevenden verschoven naar maart

Presidentiele commissie informeert onderwijsveld en FOLS

Onderwijsgevenden zullen pas in maart de veelbesproken en beloofde herwaardering van het salaris op hun rekening zien. Dit deelt Eddy Jozefzoon, raadsadviseur en lid van de presidentiele commissie Herwaardering Onderwijsgevenden in een exclusief interview met Radio10.

Het lag aanvankelijk in de bedoeling om de herwaardering per 01 januari te laten ingaan, maar de lange administratieve verwerking van belangrijke gegevens van leerkrachten heeft gemaakt dat het op een later tijdstip plaatsvindt. Volgens raadsadviseur Jozefzoon kunnen alle leerkrachten erop rekenen dat de langverwachte herwaardering in de maand maart zijn beslag zal krijgen. De herwaardering werkt dan ook terug naar de maanden januari en februari, verzekert hij.

Los van de Bond van Leraren (BVL) zijn de meeste VOS-, MULO- en LBO-directeuren, alsook de FOLS, vrijdag omstandig geïnformeerd over de nieuwe situatie.

U hoorde Eddy Jozefzoon, raadsadviseur en lid van de presidentiele commissie Herwaardering Onderwijsgevenden in een exclusief interview met Radio10. Het nieuws is dat de regering heeft besloten om het beloofde herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden pas in maart te laten ingaan. De lange administratieve verwerking van belangrijke gegevens van alle in het systeem voorkomende leerkrachten, maakt dat nog niet volledig kan worden overgegaan tot implementatie. In afwachting van de definitieve toekenning van de herwaardering in maart, zal de regering geheel volgens de overeenkomst het vorig jaar gesloten met BVL en FOLS, de SRD 375 over januari en februari uitbetalen. Dit geldt ook voor de heffingskorting van Srd100.