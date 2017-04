Gemeenschap moet ageren tegen wanbeleid regering, zegt AKMOS-voorzitter Binda

De regering is te ver gegaan met haar wanbeleid. En de gemeenschap moet ageren tegen de ad hoc maatregelen die juist de zakken vullen van een handjevol, zegt Shaam Binda. Binda is voorzitter van de Associatie van Klein- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS). Het overgrote deel van de samenleving ondergaat de gevolgen van de inkomstenverhogende stappen die de regering zegt te nemen om het land uit het dal te kunnen trekken, waarin het terecht is gekomen. Volgens Binda strookt het niet met de realiteit.

De AKMOS-voorzitter ziet nog meer verhogingen in het verschiet. Het maakt allemaal deel uit van het groter plaatje zegt hij. In dat plaatje draait het om het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er wordt geen woord meer gerept over de IMF-lening. Het betekent niet dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de voorwaarden die eraan kleven, beweert Binda.

Tijdens eerdere protestacties tegen het beleid van de regering is steeds gezegd dat het hoofddoel niet is om haar ten val te brengen. Echter is daar geen ontkomen aan vindt hij.

Shaam Binda, voorzitter van AKMOS. De tijd is aangebroken zegt hij, voor de samenleving om één vuist te maken tegen het beleid van de regering, dat Suriname naar de rand van een financiële afgrond heeft geduwd.