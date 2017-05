Geldgebrek Medische Zending ook opleiding gezondheidswerkers

De stichting Medische Zending (MZ) heeft woensdag acht nieuwe gezondheidsassistenten (gza’s) ‘feestelijk’ verwelkomd, maar toch was er iets wat tot droefheid stemde. Er zullen dit jaar namelijk geen nieuwe inschrijvingen plaatsvinden, omdat er geen geld is. Directeur Edward van Eer zegt dat het besluit alsnog kan worden teruggedraaid als er geld beschikbaar wordt gesteld. Er is wel niet veel tijd over, omdat de voorbereiding voor de inschrijving tijd in beslag neemt.

De opleiding wordt in feite sinds 2011 draaiende gehouden met subsidiegeld van de stichting, dat door het ministerie van Volksgezondheid wordt vrijgemaakt. Daarvóór werden gezondheidsassistenten met geld van donors opgeleid. De laatste tijd verloopt het overmaken van subsidie moeizaam en bovendien is er flink gesnoeid in het budget. Hierdoor komen bepaalde activiteiten van de MZ in gedrang. Vorig jaar zouden er al geen nieuwe inschrijvingen voor de opleiding tot gza plaatsvinden, maar het Zeister Zendingsgenootschap in Nederland maakte dit uiteindelijk wel mogelijk.

Van Eer benadrukt dat de Medische Zending ondanks deze ontwikkeling bezig is om enkele veranderingen door te voeren. “Er wordt een nieuw curriculum ontwikkeld en er wordt gewerkt aan de accreditatie van de opleiding.” Hij noemt het belangrijk om al heel vroeg een selectie te maken van kandidaten die in staat geacht moeten worden om de opleiding succesvol af te ronden. Hiermee moet worden voorkomen dat cursisten na het tweede jaar afhaken. Er moet veel aandacht besteed worden aan de vorming van een goede attitude bij de gezondheidsassistenten. Hiervoor zal niet alleen de instelling zich moeten inspannen, maar ook de deelnemers moeten een bijdrage leveren.