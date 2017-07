Geen verklaring over afwijzing Nederlandse ambassadeur

De regering heeft besloten in de media voorlopig geen verklaring te geven omtrent het intrekken van het agrément voor de nieuwe Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen. “Er komt vooralsnog geen verklaring omtrent dat van de ambassadeur. Dat is het besluit van de regering. Wij vragen u daar begrip voor op te brengen”, zegt een hooggeplaatste overheidsfunctionaris die van het regeringsbesluit op de hoogte is, maar daarover geen officiële mededelingen mag doen.

Daags nadat de diplomaat op 27 juni was beëdigd door koning Willem-Alexander om als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat in Suriname te komen werken, trok Paramaribo de toestemming in. De intrekking viel samen met de vordering van 20 jaar gevangenisstraf op 28 juni door het Openbaar Ministerie tegen de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces tevens president van Suriname, Desi Bouterse. De strafeis en de intrekking zouden een toevallige samenloop van omstandigheden zijn, wordt beweerd in regeringskringen.

Volgens ambassadeur tevens ex-minister Harvey Naarendorp tegenover de NOS berust de goedkeuring van Van Leeuwen op een vergissing. Door een misverstand op Buitenlandse Zaken zou agrément zijn verleend. De 55-jarige carrière-diplomaat zou Ernst Noorman komen vervangen die in 2014 als ambassadeur aan de slag ging in Paramaribo. Van Leeuwen zou zich in augustus in Suriname vestigen. Noorman keerde gisteren terug naar Nederland. Hij zegt er de afgelopen jaren in te zijn geslaagd de sterk bekoelde relaties tussen Paramaribo en Den Haag te ontdooien.