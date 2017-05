‘Geen uitholling sociale wetten’

Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten geeft de verzekering dat de wetten die Minimumloon, Basis Zorgverzekering (BZSR) en Algemeen Pensioen regelen niet zullen worden uitgehold. Zo meldt De ware tijd online.

Gesteld is dat de wetten alvast ingevoerd worden en waar nodig zullen ze achteraf gecorrigeerd worden. Wij hebben als land veertig jaren geworsteld met deze wetten en kunnen niet verwachten dat het dan in één keer perfect zou uitpakken.” Zegt Bilkerdijk naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van het bedrijfsleven. “In feite zijn kleine en middelgrote bedrijven blij met bijvoorbeeld het Algemeen Pensioenfonds, omdat zij hiermee eindelijk een oplossing hebben voor dit probleem”, voegt hij eraan toe. Er is enige huiver ontstaan in de samenleving over de wijzigingen die gaande zijn rondom de sociale wetten.

De regering is bezig met het screenen van de groepen 0-16 jaar en 60 plussers die in aanmerking komen voor BZSR. Hoewel er in de wet staat dat iedereen op basis van hun leeftijd in aanmerking hiervoor zou moeten komen, wil de regering het nu beperkten tot sociaal zwakkeren door gebrek aan geld. “Dit was niet de bedoeling”, zegt een van de architecten van de sociale wetten op anonieme basis. “Wij kunnen niet stellen dat rijken zelf moeten betalen voor hun kinderen. BZSR wordt betaald met belastinggeld en rijke mensen betalen veel meer belasting. Dit maakt dat ook zij in aanmerking komen en dus niet uitgesloten mogen worden.”