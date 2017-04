Geen open schoolpoorten na Paasvakantie

De schoolpoorten gaan volgende week dinsdag niet open. Tot dit besluit zijn de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) gisteren gekomen, schrijft Starnieuws. De leerkrachten kwamen toen bijeen in een besloten spoedvergadering. De rode draad daarvan was het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden dat deels lijkt te zijn uitgevoerd. De leden van de BvL en ALS gaan pas weer voor de klas staan wanneer de regering de gemaakte afspraken nakomt. Hun bondsbestuur gaat de regering nog formeel van het besluit op de hoogte brengen.