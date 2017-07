Geen genade voor drugsdealers Indonesië

De aanpak van drugsdealers in Indonesië gaat een nieuwe fase in. President Joko Widodo zegt dat de politie dealers en smokkelaars desnoods mag doodschieten. “Wees streng”, zei hij in een toespraak. “Vooral voor buitenlandse drugsdealers die ons land binnenkomen. Schiet ze neer als zij zich verzetten bij hun arrestatie. Toon geen genade.” Widodo hield de toespraak gisteren, ruim een week na de inbeslagname van een ton crystal meth, een sterk verslavende harddrug. De politie arresteerde vier Taiwanezen voor de smokkel. Een andere verdachte werd doodgeschoten. Hij zou zich hebben verzet. De opmerkingen van Widodo lijken op die van president Duterte van de Filipijnen. Duterte verklaard na zijn aantreden vorig jaar drugsdealers ook de oorlog. Intussen zijn duizenden mensen vermoord, onder wie persoonlijke tegenstanders van de Filipijnse president.