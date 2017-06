Geen bekendmaking vooraf over aangepast brandstofprijzen

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) zegt dat de samenleving voorlopig geen nette mededelingen hoeft te verwachten over aankomende aanpassingen van de brandstofprijzen. Dat zegt de minister tegen Starnieuws. Net als de gemeenschap is ook de Surinaamse Servicestations Exploitanten Bond (SSEB) overvallen door de nieuwe pompprijzen. Zoals het nu gebeurd kan niemand meer plannen. Pomphouders moeten ineens veel meer betalen voor een bestelling bij de oliemaatschappijen wanneer de prijs wordt verhoogd.

Het was eerder gebruikelijk dat elke verandering van de brandstofprijzen een dag van te voren door het ministerie werd bekendgemaakt. Sinds april bepaald de overheid de benzineprijs niet meer en publiceert ook geen beschikkingen meer over de aanpassingen. De samenleving is dus overgeleverd aan de schommelingen op de wereldmarkt voor wat de olieprijs betreft. Het gaat soms om een verlaging, maar een forse verhoging zit er dus ook in.