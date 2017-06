Geen autopsie op lichaam overleden Amerikaan Otto Warmbier

Er wordt geen autopsie uitgevoerd op het lichaam van de overleden Amerikaanse student Otto Warmbier. Op verzoek van de familie zal de lijkschouwer alleen een uitwendig onderzoek uitvoeren. Warmbier werd 13 juni door Noord-Korea vrijgelaten. Op het moment van vrijlating zou hij al in coma hebben gelegen. De student uit Virginia was in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid wegens een poging een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il te stelen. De familie deelde maandag mee dat de jongen is bezweken aan hersenletsel dat Otto zou hebben opgelopen tijdens mishandeling bij zijn detentie in Noord-Korea. Onduidelijk is waarom zijn nabestaanden geen autopsie willen, eerder hadden ze hier geen bezwaar tegen.