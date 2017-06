Gebruik bijnaam leidt tot steekpartij

De 16-jarige Cedhinio N. is op 26 mei door de politie aangehouden en overgebracht naar het Jeugdcellenhuis te Opa Doeli. De jongen is aangehouden tijdens de praktijkles op school. De aanleiding hiervoor is een steekpartij. C.N en een klasgenoot zouden het op 25 mei aan de stok hebben gekregen over een bijnaam. Volgens het politieonderzoek zou de klasgenoot het gewoon hebben gevonden om C. met een bepaalde naam aan te spreken, omdat andere jongens dat ook deden. Dit viel niet in goede aarde bij Cedhinio die tot actie wilde overgaan. Omdat hij vermoedde dat een leerkracht doorhad wat hij van plan was, wachtte hij tot de school was afgelopen. Toen het slachtoffer hem op een gegeven moment voorliep zou hij hem hebben aangevallen en daarna hebben gestoken. Na het bezoek aan de Spoed Eisende Hulp mocht de klasgenoot naar huis, terwijl de Afdeling Jeugdzaken van de politie haar procedure volgt in het onderzoek en C.N opgesloten blijft.