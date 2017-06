Gebied rond verdachte auto Manchester ontruimd

De Britse politie heeft vrijdag in het centrum van Manchester een gebied rond een auto ontruimd. Een politiewoordvoerder zei dat het om een Nissan Micra gaat die belangrijk kan zijn voor het onderzoek naar de aanslag van 22 mei. Mensen zijn geëvacueerd uit gebouwen rond de auto. Ook is het gebied afgegrendeld. Door de zelfmoordaanslag bij de Manchester Arena kwamen anderhalve week geleden 22 mensen om het leven. Nog eens 116 slachtoffers moesten in ziekenhuizen worden behandeld. Zij hebben volgens artsen in sommige gevallen blijvend letsel.