Gaza onleefbaar door ‘collectieve straf’ van Palestijnse president

Tekorten waren ze in Gaza al gewend, maar de situatie in het Palestijnse gebied is nu wel heel nijpend. Door toedoen van de Palestijnse president Abbas hebben inwoners van de Gazastrook maar drie uur stroom per dag – met maatschappelijke ontwrichting tot gevolg.

Abbas vecht een machtsstrijd uit met Hamas, de radicaal islamitische partij die de macht heeft in de Gazastrook. De Fatah-leider wil zijn rivalen van Hamas onder druk zetten en draait de duimschroeven aan. Maar het zijn vooral de gewone Palestijnen die te lijden hebben onder de maatregelen van Abbas. Zo verstrekt de Palestijnse Autoriteit ook geen reispapieren meer aan inwoners van Gaza die voor een medische behandeling naar Israël zouden moeten. De gevolgen daarvan zijn soms fataal. Ook de waterzuivering is het grootste deel van de dag buiten bedrijf. Afvalwater wordt ongezuiverd in de Middellandse Zee geloosd. Het zeewater ziet bruin en groen uit; de stank op de stranden is op warme zomerdagen ondraaglijk. Abbas heeft twee maatregelen genomen tegen Gaza. Hij heeft de leveringen van brandstof waarmee elektriciteit kan worden opgewekt duurder gemaakt. Ook levert Israël op verzoek van Abbas minder stroom aan de enclave. Dit is waarmee hij zijn eigen aanhang verliest. Een vroegere Abbas-aanhanger spreekt dan ook van “een collectieve straf” voor de inwoners van Gaza.