Gambia vreest harde confrontatie

President Yaya Jammeh van Gambia (51) is een voormalig bokser. Hij weet dus hoe belangrijk het is dat hij zich niet in een hoek laat dringen. De man met een superego overleefde sinds zijn militaire machtsgreep in 1994 acht pogingen om hem van de troon te stoten. Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen in december noemde hij zijn tegenstanders gespuis, en verklaarde hij dat Allah hem nog zeker een miljard jaar aan de macht wil houden.

Maar nu lijkt de in het nauw gedreven Jammeh geen kant meer op te kunnen. Deze donderdag is een cruciale dag voor hem én voor het kleine Gambia dat wordt ingesloten door Senegal en de Atlantische Oceaan. Op de agenda staat namelijk de presidentiële inauguratie van oppositiekandidaat Adama Barrow, de winnaar van de verkiezingen van afgelopen december en daarmee de beoogde opvolger van Jammeh. Aanvankelijk legde Jammeh zich publiekelijk neer bij zijn nederlaag, maar al snel kwam hij op die grootmoedigheid terug door te zeggen dat hij de verkiezingsuitslag wil aanvechten bij de rechter.