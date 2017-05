G7 wil dat landen uitwisseling inlichtingen verbeteren na aanslag Manchester

Geen consensus over klimaatakkoord

De leiders van de G7 zien graag dat de uitwisseling van inlichtingen tussen landen verbetert. Daarnaast moeten internetproviders en sociale mediabedrijven de controle op extremistische content aanscherpen. De zeven belangrijke geïndustrialiseerde landen bespraken tijdens de G7-top in het Siciliaanse Taormini de nasleep van de aanslag in Manchester en kwamen met een gezamenlijke verklaring. De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemt de uitwisseling van informatie tussen landen “essentieel”. Voor de G7-top riep de Britse premier Theresa May om de druk op te voeren op grote internetbedrijven als Facebook, Twitter en Google. Deze bedrijven zouden niet genoeg doen om schadelijke en extremistische content te weren. May hekelde dat er volgens haar te vaak haatfilmpjes en oproepen tot geweld online staan. Ze wees de internetbedrijven op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op de G7 was geen eensgezindheid op het gebied van klimaat. De Amerikaanse president voelt zich niet gebonden aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De Italiaanse premier Paolo Gentiloni blijft optimistisch. “Alle anderen hebben bevestigd dat ze volledig achter het akkoord staan. We zijn ervan overtuigd dat na interne overwegingen de VS zich er ook toe willen verplichten.” De G7 komt eens per jaar samen. De VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada bespreken dan voornamelijk economische onderwerpen. Zaterdag spreken de landen verder.