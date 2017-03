Franse presidentskandidaat Fillon aangeklaagd

De Franse presidentskandidaat François Fillon is door de onderzoeksrechter in staat van beschuldiging gesteld voor verduistering van overheidsgeld. Fillon wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw royaal heeft betaald als parlementair medewerker, terwijl ze dat werk nooit heeft verricht. Ook zou hij fictieve banen voor twee van zijn kinderen hebben gecreëerd. Oud-premier Fillon is de kandidaat van de conservatieve partij voor de presidentsverkiezingen, die op 23 april en 7 mei in twee rondes worden gehouden.

Begin deze maand kondigde Fillon al aan dat hij zich niet terug zal trekken als presidentskandidaat als hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld.