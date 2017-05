Franse president Macron presenteert nieuwe regering

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag zijn regering gepresenteerd en die bestaat uit een mix van linkse en rechtse politici. Daarmee komt Macron zijn belofte na om een brug te slaan tussen rechts en links in de Franse politiek. Zo wordt de socialist Jean-Yves Le Drian minister van Buitenlandse Zaken. Hij was onder Macrons voorganger François Hollande nog minister van Defensie. Een andere socialist, burgemeester Gerard Collomb van Lyon, wordt minister van Binnenlandse Zaken. De rechtse Bruno Le Maire gaat de scepter zwaaien over het Franse ministerie van Economie. Eerder deze week koos Macron de conservatief Edouard Philippe al als premier.