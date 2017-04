Franse politie pakt twee verdachten op voor plotten aanslag tijdens verkiezingen

De Franse politie heeft dinsdag twee mannen van 23 en 29 jaar opgepakt in Marseille die worden verdacht van het plotten van een aanslag tijdens de verkiezingen in het land.

Beide mannen werden al een week gezocht en konden dinsdag tegelijkertijd worden aangehouden door leden van de DGSI, de Franse inlichtingendienst. Eén van de mannen zat eerder al vast in de gevangenis en was toen geradicaliseerd. Agenten doorzoeken zijn appartement. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen wordt over vijf dagen gehouden op zondag 23 april. Een tweede ronde volgt op 7 mei.

De potentiële opvolgers van François Hollande als president zijn begonnen aan de laatste etappe van hun campagne. De eerste ronde van verkiezingen is zondag. Le Pen en de sociaal-liberale Emmanuel Macron halen volgens de laatste peilingen de beslissende fase op 7 mei, maar de verschillen met de conservatieve François Fillon en de uitgesproken linkse Jean-Luc Mélenchon zijn klein. De andere kandidaten lijken op voorhand kansloos.