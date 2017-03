Franse politie arresteert vier tieners voor contacten met IS 

De Franse autoriteiten hebben dinsdag vier tienermeisjes gearresteerd op verdenking van contacten met Syrische jihadisten via de versleutelde berichtenapp Telegram.

Drie van de vier meisjes zijn minderjarig en tussen de 15 en 17 jaar oud. De vierde verdachte is 18 jaar oud. Ze worden ervan verdacht de mogelijkheid om een aanslag te plegen in de chat te hebben besproken, zei een bron dichtbij het onderzoek tegen Reuters.

Volgens de Franse omroep France 3 stonden de meisjes, die zich ‘De Leeuwinnen’ noemden, in contact met Rachid Kassim, een Franse strijder van Islamitische Staat (IS) die wordt verdacht van betrokkenheid bij enkele van de recente aanslagen in Frankrijk. Kassim zou in februari zijn omgekomen bij een Amerikaans bombardement.