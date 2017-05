Franse oud-premier Valls verkiesbaar voor partij Macron

De Franse oud-premier Manuel Valls wil zich bij de parlementsverkiezingen in juni verkiesbaar stellen namens de partij En Marche! van de zondag verkozen president Emmanuel Macron. Valls, die nu lid is van de Socialistische Partij van huidig president François Hollande, deelde zijn besluit dinsdag mee via de Franse radio. Valls was van 2014 tot 2016 premier onder Hollande. Hij zei dat de waarden van zijn partij niet “dood” zijn.

”Deze Socialistische Partij is dood, maar haar waarden zijn dat niet”, aldus Valls. Macron won de verkiezingen zondag van Marine le Pen van het Front National. Zijn partij heeft echter nog geen enkele zetel in het Franse parlement. Aanhangers van Macron hopen dat de nieuwe president in juni een meerderheid zal behalen, zodat het makkelijker wordt om besluiten door te voeren. Ook Valls sprak zich uit voor een zogenoemde “presidentiële meerderheid”.