Franse legerleider stapt op wegens bezuinigingen van president Macron

De Franse legerleider generaal Pierre de Villiers heeft woensdag zijn ontslag ingediend uit woede over bezuinigingen die president Emmanuel Macron bij defensie doorvoert. Franse media meldden dat de generaal had begrepen van Macron dat defensie dit jaar in de begroting zou worden ontzien. Volgens hem heeft de Franse president zijn woord niet gehouden. Macron was volgens Franse media boos op de loslippige generaal die verkondigde dat de voorgenomen bezuinigingen niet deugen. De strijdkrachten moeten 850 miljoen euro minderen. De legerleider vindt dat dat niet mogelijk is. Hij stapt op omdat hij naar eigen zeggen zo “niet langer de krachtige verdedigingsmacht kan garanderen die noodzakelijk is om Frankrijk en de Fransen vandaag en morgen te beschermen”. Macron heeft zijn ontslag meteen aanvaard.