De Franse politie heeft een stel gearresteerd omdat ze jarenlang een dakloze als slaaf gebruikten. Franse media meldden vandaag dat het nu 59-jarige slachtoffer na vijf jaren van vernederingen naar de politie is gestapt. De man werd in 2012 in huis genomen door het stel, dat onder meer zijn identiteitspapieren afpakte. Hij moest het huishouden en de tuin doen en dieren verzorgen. De man sliep in een aanhanger achter in de tuin. Hij kreeg restjes te eten, terwijl het stel zijn uitkering inde.