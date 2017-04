Frankrijk zet extra militairen in bij verkiezingen

De aanslag op de Champs-Élysées in Parijs heeft Frankrijk doen besluiten extra militairen in te zetten voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen komende zondag.

Behalve de al eerder beloofde vijftigduizend politieagenten zet de Franse regering extra zevenduizend militairen in, aldus premier Bernard Cazeneuve tegen de zender BFMTV.

”We zullen niet toestaan dat het fundamentele democratische proces in ons land wordt belemmerd”, zei Cazeneuve. ”We geven niet toe aan angst en intimidatie, want dan zouden we de vijand alleen maar in de kaart spelen.” Frankrijk kiest zondag in de eerste ronde de twee sterkste kandidaten. Die nemen het in de tweede ronde op 7 mei tegen elkaar op.

In een peiling van donderdagavond, die nog voor de aanslag werd gepubliceerd, ging de sociaal-liberale kandidaat Emmanuel Macron op kop met een score van 24 procent. Marine Le Pen van het nationaal-populistische Front National kwam in die peiling uit op 21,5 procent.