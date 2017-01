Frankrijk moet ex-premier Kosovo vrijlaten

Ramush Haradinaj, de ex-premier van Kosovo die vorige week door de Franse politie werd opgepakt, moet worden vrijgelaten. Dat oordeelde de Franse rechter donderdag.

Haradinaj werd op 4 januari aangehouden op grond van een Servisch arrestatiebevel uit 2004. Servië beschouwt Haradinaj, die tijdens de opstand van 1998 een belangrijke guerrillacommandant was, als oorlogsmisdadiger. Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag sprak hem in het verleden echter tot twee keer toe vrij. Kosovo, waar veel etnische Albanezen wonen, verklaarde zich in 2008 met westerse steun onafhankelijk. Daarvoor was Haradinaj twee jaar minister-president.