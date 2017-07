Fractieleider Misiekaba benadrukt belang comité-generaal

Mes moet diep bij sector Volksgezondheid stelt NDP fractie leider

NDP fractieleider Andre Misiekaba, heeft nog geen concrete informatie over een aankomende geheime vergadering, die de regering met de Nationale Assemblee wenst over diepgaande vraagstukken en of perikelen van ALCOA en Volksgezondheid.

Het uitdrukkelijke verzoek om een vergadering over de afzonderlijke onderwerpen achter gesloten deuren te houden kwam van president Desi Bouterse op 20 juni in het parlement. Wat ALCOA betreft dringt een goed deel van volksvertegenwoordiging aan op transparantie op het stuk van de onderhandelingen met ALCOA. In 2015 veegde het parlement een MOU tussen regering en de Amerikaanse multinational van de tafel, met de duidelijke opdracht opnieuw onderhandelingen te starten over een goede afwikkeling van de overeenkomst. De DNA had namelijk aan de regering een aantal aanwijzingen gegeven over de afhandeling.

Wat het geheime karakter van de vergadering over kwestie Volksgezondheid betreft, laat Misiekaba iets meer los. De sector moet onder het vergroot glas. De fractie leider vermoedt dat de regering wil praten over de scheefgroei binnen het gezondheids apparaat.

Andre Misiekaba, Fractie leider van de Nationale Democratische Partij over de perikelen binnen de gezondheidszorg. Wat de volksvertegenwoordiger betreft zullen drastische beleidsmaatregelen moeten volgen om ordening in de totale gezondheidszorg na te streven.