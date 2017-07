‘Flink minder schade door natuurgeweld in eerste helft 2017’

Het wereldwijde schadebedrag als gevolg van natuurgeweld viel in de eerste helft van dit jaar flink lager uit dan een jaar eerder. De totale schade door onder meer stormen, overstromingen en aardbevingen kwam in de eerste zes maanden van het jaar uit op 41 miljard dollar, blijkt dinsdag uit cijfers van de Duitse herverzekeraar Munich Re. Een jaar eerder ging het nog om 111 miljard dollar. Het tienjaarlijkse gemiddelde is 102 miljard dollar. Ongeveer de helft van de schade was verzekerd, waardoor verzekeraars vaker de portemonnee moesten trekken. Dat is een groter deel dan gebruikelijk en dat komt vooral door een reeks flinke stormen in de Verenigde Staten, waar veel particulieren en bedrijven verzekerd zijn. Met 3,1 miljard dollar schade, waarvan 90 procent onverzekerd, was een reeks overstromingen en aardverschuivingen na zware regenval in Peru de duurste natuurramp van 2017. Daarbij kwamen 113 mensen om het leven. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers is vorig jaar lager uitgevallen. Het aantal doden kwam uit op 3.200, tegen 5.100 vorig jaar. Ook dat waren er toen relatief weinig, vergeleken met het meerjarige gemiddelde van 47.000.