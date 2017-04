Filmpje van mishandeling leidt tot arrestatie

Resultaat van recht in eigen handen nemen, zegt politie

Een geval van het recht in eigen handen is niet goed afgelopen. Drie verdachten zijn het afgelopen weekeinde voor mishandeling aangehouden door de politie. Het gaat om de 36-jarige Robert A, de 28-jarige Anthony L en de 53-jarige Stephen B. Het drietal heeft samen met anderen op 10 april in Paramaribo-Noord een man die van diefstal werd verdacht, mishandeld. Het voorval is gefilmd en via sociale media verspreid. De politie waarschuwt tegen het recht in eigen handen nemen. Het kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Dit is gebleken uit de aanhouding van drie van de daders van de mishandeling.

Buurtbewoners vonden handelingen van het slachtoffer verdacht. Ze gingen hem achterna en vielen hem aan. Daarbij werd hij vastgebonden en mishandeld. De man werd toen vrijgelaten, liep weg maar zakte enkele straten verder in elkaar. Uit het voorlopig onderzoek is niet vast te komen te staan dat er tegen hem aangifte is gedaan wegens diefstal of inbraak.