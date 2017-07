Filipijnse president wil langere staat van beleg Mindanao

De Filipijnse president Rodrigo Duterte wil de staat van beleg op het eiland Mindanao verlengen tot het eind van dit jaar. Hij heeft een verzoek daartoe aan het Filipijnse congres voorgelegd. Regeringstroepen vechten al enige tijd tegen islamitische rebellen die Islamitische Staat (IS) als inspiratie hebben. Duterte riep op 23 mei de staat van beleg uit voor het eiland met 22 miljoen inwoners. Dat gebeurde nadat de opstandelingen een deel van de stad Marawi in hadden genomen. De regeling, waardoor het krijgsrecht van kracht is, loopt rond het eind van de week af. Inmiddels zijn meer dan vijfhonderd mensen omgekomen in de gevechten.