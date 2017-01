Filipijnse president Duterte zoekt steun bij Rusland

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zijn hoop uitgesproken op een alliantie met Rusland. De Filipijnen zijn traditioneel een bondgenoot van de Verenigde Staten. Gisteren verwelkomde Duterte twee Russische oorlogsschepen die op een vierdaagse tour in Manila aanmeerden. Met het bezoek van de Russische marine is een nieuwe stap gezet in het aanhalen van de betrekkingen; volgens de Filipijnse autoriteiten het eerste officiële contact tussen de marines uit beide landen. De Russen hebben onder meer aangeboden om de Filipijnse marine te trainen in het bestrijden van piraterij en terrorisme. Duterte waarschuwde vorige maand nog dat Washington zich moet voorbereiden op intrekking van het akkoord over de legering van troepen en materiaal voor militaire oefeningen. De president is boos om de Amerikaanse kritiek op de gewelddadige aanpak van het drugsprobleem in zijn land. ”Bye-bye Amerika”, verkondigde hij.