Filipijns leger: moslim-extremisten onthoofden burgers in Marawi

In de door extremisten veroverde Filipijnse stad Marawi hebben Filipijnse militairen vijf onthoofde lichamen van burgers gevonden. Het leger ziet dit als eerste bewijs dat burgers die vast zitten in de stad inderdaad door IS-sympathisanten worden onthoofd, zoals gevluchte inwoners al hadden gemeld. De militairen, die slechts langzaam terreinwinst boeken in de buitenwijken van Marawi, hebben vandaag in totaal de lichamen van zeventien omgebrachte burgers gevonden. Het leger probeert al vijf weken de stad te heroveren op honderden strijders van de jihadistische Maute-groepering. Het offensief van Maute volgde op een mislukte poging van het leger om de vermoedelijke leider van de beweging op te pakken. De strijd om Marawi heeft volgens de Filipijnse autoriteiten aan ruim 380 mensen het leven gekost, onder wie 44 burgers. Meer dan 300.000 inwoners zijn op de vlucht geslagen voor de gevechten.