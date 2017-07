File vraagstuk Wijdenbosch brug wederom aangekaart in DNA

Volksvertegenwoordigers uit Commewijne trekken weer aan de bel

De Volksvertegenwoordigers Jenny Warsodikromo van de NDP en Shailendre Girjasing van de VHP, hebben tijdens behandeling van het Ontwikkelings Plan 2017-2021, de regering weer om dringende aandacht gevraagd voor het enorme file probleem op de Wijdenbosch brug. Volgens beide assembleeleden blijft een adequaat plan van aanpak van de regering uit hoe het vraagstuk van de kilometers lange rijen voertuigen over de brug aan te pakken. DNA lid Shailendra Girjasing vroeg zich ook geirriteerd af, wat het beleid van Korps Politie Suriname(KPS) is op het stuk van het reguleren van het verkeer rond de brug.

Naar zijn oordeel doet de verkeerspolitie niet voldoende om het verkeer aldaar in goede banen te leiden. Hij maakt zich voor de zoveelste keer zorgen over het file vraagstuk nabij de Wijdenbosch brug. Vanwege de behoorlijke concentratie van personen en ook de bedrijvigheid in Commewijne, is er sprake van een grote toename van deelnemers van en naar de brug. Dagelijks duurt het 2 uren of langer alvorens automobilisten Paramaribo kunnen bereiken vanwege de drukte op de brug.