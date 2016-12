Fietser overlijdt daags na aanrijding in het ziekenhuis

De 51-jarige fietser Soeroedjpersad Lalai is op maandag 26 december in het ziekenhuis overleden, na betrokken te zijn geweest bij een aanrijding op donderdag 22 december.

Via de Centrale Meldkamer kreeg de politie van Munder de melding van een aanrijding tussen een auto en een fietser aan de Kwattaweg.

Het onderzoek ter plaatse wees uit dat beide bestuurders over de Kwattaweg reden. Door tot nog toe onbekende redenen werd de fietser aangereden. Het slachtoffer is in bewusteloze toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Hij werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care opgenomen waar hij op 26 december het leven liet.

Het rijbewijs van de autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde is hangende het onderzoek ingevorderd. Het ontzielde lichaam van Soeroedjpersad zal na obductie aan de nabestaanden worden afgestaan. De verkeersbarometer staat nu landelijk op 72.