Feyenoord neemt afscheid van reservekeeper Hansson

Feyenoord heeft afscheid genomen van Pär Hansson. Het aflopende contract van de Zweedse reservekeeper wordt niet verlengd. De 30-jarige Hansson kwam dit seizoen twee keer in actie voor Feyenoord en beide keren leverde dat een nederlaag op, in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en tegen Go Ahead Eagles voor de competitie (twee keer 1-0). De Rotterdamse club pikte de clubloze Hansson begin 2016 op toen reservekeeper Warner Hahn een knieblessure had opgelopen. De Zweed fungeerde toen als tweede keus achter Kenneth Vermeer, die op zijn beurt in de voorbereiding op dit seizoen een zware achillespeesblessure opliep. Feyenoord ving dat op door Brad Jones te contracteren. De Australiër was het hele jaar de vaste nummer één. Met Jones, Vermeer, Hahn en Justin Bijlow heeft de landskampioen voor komend seizoen vier keepers onder contract staan.