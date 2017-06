Feydrasi Fu Afrikan Srananman bij 154 Jaar Keti Koti:

Samenleving heeft nog niet veel geleerd

Het is over enkele dagen 154 jaar geleden dat de tot slaaf-gemaakten in Suriname hun vrijheid verkregen. Dat is gepaard gegaan met een jarenlange strijd die veelal is gedocumenteerd. Echter lijkt de gemeenschap er niet veel aan te hebben, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman. Dat neemt niet weg dat 1 Juli Keti Koti zowel gevierd als herdacht moet worden zegt Wijngaarde. Zijn organisatie heeft een lijvig programma in elkaar gezet. De kick-off is een lezing.

Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman. Er worden binnen zijn organisatie al voorbereidingen getroffen voor volgend jaar wanneer het 155 jaar geleden is dat de slavernij in ons land werd afgeschaft. De lezing van vrijdag in het kader van 1 Juli Keti Koti is gratis.