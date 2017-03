Federal Reserve verhoogt rente in VS opnieuw

De Federal Reserve (Fed) heeft besloten het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten verder te verhogen. Het gaat om een stijging van kwart procentpunt naar een rente van tussen de 0,75 en 1 procent. De koepel van Amerikaanse centrale banken maakte de nieuwe renteverhoging woensdag bekend. De verhoging is een signaal dat de Federal Reserve vertrouwen heeft in de Amerikaanse economie. Het is de eerste aanpassing van de rente sinds december 2016.

Toen ging de rente met 0,25 procentpunt omhoog naar tussen de 0,5 en 0,75 procent. In december 2015 kwam de Fed ook met een verhoging van 0,25 procentpunt. Eerder liet de Fed al weten op drie renteverhogingen in 2017 te rekenen. Eventuele verdere verhogingen zijn afhankelijk van hoe de Amerikaanse economie het gaan doen. De koepel verwacht onder meer een gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de inflatie in de VS. Yellen waarschuwde eerder dit jaar wel voor onzekerheid rondom het beleid van president Donald Trump. Als zijn plannen voor lastenverlichting en investeringen in infrastructuur de economie een extra impuls geven, kan dat ook de inflatie aanjagen.

Yellen stelde dat de Fed dan tijdig moet ingrijpen, omdat een te snelle opeenvolging van renteverhogingen tot problemen op de financiële markten kunnen leiden.