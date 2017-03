FC Barcelona bereikt kwartfinales Champions League na historische stunt

FC Barcelona heeft woensdag op spectaculaire wijze de kwartfinales van de Champions League bereikt. De ploeg van trainer Luis Enrique was in Camp Nou met 6-1 te sterk voor Paris Saint-Germain, waarmee het de 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaakte.

Het is de eerste keer in de historie van het Europese clubvoetbal dat een team een 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weet goed te maken. Na drie minuten spelen stond het al 1-0 door Luis Suarez. Die marge werd vlak voor rust zelfs verdubbeld nadat Layvin Kurzawa de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Na twee minuten spelen in de tweede helft was het wederom raak voor FC Barcelona, dat veel beter voor de dag kwam dan in de heenwedstrijd.

Na een overtreding op Neymar in het strafschopgebied wist Lionel Messi een strafschop te verzilveren: 3-0. Op dat moment had Barcelona nog maar een treffer nodig voor een verlenging, maar Edinson Cavani leek na 52 minuten aan alle Catalaanse hoop een einde te maken door de 3-1 aan te tekenen. FC Barcelona moest daardoor nog drie keer scoren en slaagde daar ook nog in. Neymar scoorde in de laatste twee minuten twee keer en Sergio Roberto tekende diep in blessuretijd voor de bevrijdende 6-1.