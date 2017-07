FBI waarschuwt ouders over risico’s bij slim speelgoed

De Amerikaanse federale politiedienst FBI waarschuwt ouders over de privacy- en veiligheidsrisico’s bij kinderspeelgoed dat in verbinding staat met het internet. Maandag plaatste de FBI een waarschuwingsbericht op haar website dat zulk speelgoed onderdelen bevat zoals microfoons, cameraatjes, GPS, dataopslag en spraakherkenning die ervoor kunnen zorgen dat privacygevoelige informatie doorgespeeld kan worden.

Volgens de FBI zou een normaal gesprek met of in de buurt van een speelgoedpop ervoor kunnen zorgen dat informatie als de naam van het kind, de school, wat het kind wel of niet leuk vindt en andere persoonlijke informatie in verkeerde handen vallen. Het zogeheten smartspeelgoed wordt steeds populairder in gebruik en zorgt ervoor dat grote bedrijven leren en hun producten aanpassen op basis van hoe de gebruiker (het kind) omgaat met bijvoorbeeld een (pratende) speelgoedbeer. In februari werd de pratende pop ‘Cayla’ verboden in Duitsland. De pop, gefabriceerd door het Amerikaanse bedrijf Genesis Toys, zou eenvoudig te hacken zijn. Vanwege de grote veiligheidsrisico’s die dit datalek met zich meebrengt werd ouders geadviseerd om de pop te vernietigen.