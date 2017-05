FBI-baas verdedigt openbaren e-mailonderzoek Clinton voor verkiezingen

FBI-baas James Comey heeft woensdag tijdens een hoorzitting van het Congres verdedigd dat hij vlak voor de presidentsverkiezingen melding maakte van een nieuw onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton. Volgens Comey zou het niet bekendmaken van het onderzoek “het achterhouden van informatie” zijn geweest. De FBI-baas zei dat de gedachte dat zijn bekendmaking invloed zou hebben gehad op de presidentsverkiezingen hem “misselijk maakte”.

De Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton verwijt de FBI dat het nieuws dat het onderzoek was heropend haar de verkiezingen zou hebben gekost. Hoewel Clinton bijna 3 miljoen stemmen meer kreeg, won haar tegenstander Donald Trump toch de verkiezingen. Het onderzoek van de FBI naar het gebruik van Clintons privé-e-mailadres tijdens haar ambtstermijn als minister van Buitenlandse Zaken was afgerond. In juli 2016 maakte de FBI bekend dat er geen strafrechtelijk onderzoek zou komen naar de e-mails en dat er geen aanklacht zou worden ingediend. Toch werd het onderzoek heropend omdat er een paar nieuwe e-mails waren gevonden die aan Clinton konden worden gekoppeld op de server van de Democratische politicus Anthony Weiner.