FAI wil sterke speler zijn op regionale bacovenmarkt

De Food and Agriculture Industries (FAI) wil steeds meer bacoven afzetten op de regionale markt. Nadat al drie jaar wordt geëxporteerd naar Trinidad en Tobago, heeft het bedrijf toestemming gekregen om ook in Guyana bacoven af te zetten. “We denken in augustus de eerste container de grens over te sturen”, zegt een verheugde FAI-directeur Eduardo Melendez.

Minister Ferdinand Welzijn van Handel Industrie en Toerisme heeft samen met zijn collega’s van Buitenlandse Zaken en Landbouw Veeteelt en Visserij een lobby opgezet om het resultaat van het pest risk analyseonderzoek boven tafel te krijgen. Het proces dat in 2015 is gestart en normaal vijf tot tien jaar duurt, werd in drie jaar afgerond en Welzijn kon donderdag de toestemmingsbrief aan Melendez overhandigen.

In gesprek met Melendez blijkt dat zijn bedrijf nu op weekbasis al drie jaar acht (veertig voet) containers afzet op Trinidad en Tobago. “We hebben nu twee afnemers in dat land.” Het volgende land dat de FIA in het vizier heeft is Barbados. Er is nog geen aanvraag gedaan, maar er is wel onderzoek gedaan naar die markt en het blijkt dat Barbados al zijn bacoven uit de VS importeert. Onder de Caricom-handelsregels wil de FAI een sterke speler worden in de regio. “We willen een stevige voet aan de grond hebben in de regio.”

In Guyana hoopt de FAI binnen afzienbare tijd wekelijks twee tot drie containers te kunnen afzetten. “Zeker voor Nickerie zal dat goed zijn. Het is maar een paar kilometer verwijdert van de grens, wat veel scheelt wat betreft transportkosten.” Melendez die nog wat regionale markten noemt, denkt op termijn zeker ongeveer twintig containers te kunnen exporteren naar de regio. “Europa zal altijd onze grootste afzetmarkt zijn”, verduidelijkt Melendez.