We kunnen beter maar niet te hard juigen het feit dat ons land in de top drie van de wereld staat als het gaat over het gebruik van Facebook. Dit zou betekenen dat Surinamers minder productief bezig zijn, terwijl het land juist een hogere productiviteit nodig heeft in tijden van crisis. Toch moet eerst onderzocht worden op welke tijdstippen Surinamers gebruik maken van Facebook, zegt Steven MacAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.