Suriname staat in de top 3 van landen die het meest gebruik maakt van facebookreacties. Eén jaar geleden heeft facebook de like button uitgebreid met andere icoontjes. Zo is er onder andere een love button en een wow button bijgekomen. Jean-Luc Charante, social media entrepreneur, is onder de indruk van de resultaten van het onderzoek, maar zegt ook dat het onduidelijk is op welke manier de resultaten zijn onderzocht.