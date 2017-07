Facebook groeit harder dan verwacht in tweede kwartaal

Sociaal netwerk Facebook presenteerde woensdagavond zijn cijfers van het tweede kwartaal. Het bedrijf presteerde beter dan verwacht, ondanks dat de gebruikersgroei iets inzakte. Dat maakt Facebook woensdagavond in zijn kwartaalverslag bekend (pdf). Het bedrijf van Mark Zuckerberg behaalde in het tweede kwartaal van 2017, wat eind juni afliep, een winst van bijna 3,9 miljard dollar (3,3 miljard euro). Dat is 71 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale omzet van Facebook in het tweede kwartaal was 9,32 miljard dollar, iets meer dan door analisten werd voorspeld. Van het totaal komt 9,16 miljard dollar uit advertentie-inkomsten. In het tweede kwartaal van 2016 behaalde Facebook een omzet van 6,4 miljard dollar, wat een groei van 45 procent betekent. Van alle advertentie-inkomsten kwam 87 procent uit mobiele advertenties. Dat komt neer op een bedrag van 8 miljard dollar, waar door analisten 7,68 miljard werd voorspeld. Maandelijks telt Facebook 2,01 miljard actieve gebruikers, 17 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Dit aantal was al bekend, want de mijlpaal van twee miljard gebruikers werd net voor het einde van juni gemeld. De gebruikersgroei zakte met 3,6 procent iets in vergeleken met het vorige kwartaal, toen een groei van 4,3 procent werd gemeld.