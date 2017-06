Facebook en Twitter willen extremistische content harder aanpakken

Facebook en Twitter hebben na de aanslag in Londen gezegd harder te willen optreden tegen terroristische content op hun netwerken, schrijft Reuters. Facebooks beleidsdirecteur Simon Milner laat weten dat Facebook ‘vijandige omgeving’ moet zijn voor terroristen. Het sociale netwerk zet een combinatie van technologie en menselijke moderatie in om terroristische content zo snel mogelijk te verwijderen.

Ook Twitter zegt harder op te treden tegen extremistische propaganda op zijn website. Het bedrijf zou in de tweede helft van 2016 bijna 400.000 accounts hebben opgeschort. De Britse premier Theresa May beloofde zondag na de aanslag in Londen een betere samenwerking tussen beleidsmakers en de tech-industrie. Volgens May moeten onder meer sociale netwerken beter gereguleerd worden ‘om de verspreiding van extremisme en terroristische plannen te voorkomen’. Tijdens een aanslag zaterdagnacht reed een bestelauto in op voetgangers op de London Bridge. Daarna was er een steekpartij met zeven doden en 48 gewonden tot gevolg.