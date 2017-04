De 44-jarige Heinrich E. is door de politie aangehouden op verdenking van poging doodslag, zware mishandeling en bedreiging. Heinrich E. is taxichauffeur. Hij reed vorige week donderdag over de Coesewijnestraat toen hij ter hoogte van Logos zijn ex-vriendin zag lopen. Hij besloot op haar in te rijden. Behalve verwondingen aan haar arm liep het slachtoffer geen ernstig letsel op. Heinrich, die de plek had verlaten, meldde zich daarna aan bij de politie.